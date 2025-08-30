Ligue des Champions : le calendrier complet dévoilé

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le calendrier complet de la Ligue des champions 2025-2026, désormais disponible après le tirage au sort de la phase de ligue effectué le 28 août 2025.

🗓️ Calendrier de la Ligue des champions 2025-2026

🔹 Phase de ligue (36 équipes – 8 matchs par équipe)

Chaque équipe disputera huit matchs contre huit adversaires différents. Les dates des matchs sont les suivantes.

Journée 1 : 16–18 septembre 2025

Journée 2 : 30 septembre – 1er octobre 2025

Journée 3 : 21–22 octobre 2025

Journée 4 : 4–5 novembre 2025

Journée 5 : 25–26 novembre 2025

Journée 6 : 9–10 décembre 2025

Journée 7 : 20–21 janvier 2026

Journée 8 : 28 janvier 2026

Tous les matchs de la huitième et dernière journée de la phase de ligue se dérouleront le mercredi 28 janvier 2026 à 21h, offrant un multiplex palpitant.

🔹 Phase à élimination directe

Après la phase de ligue, les équipes s’affronteront lors des phases éliminatoires selon le calendrier suivant :