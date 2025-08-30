Sport

Ligue des Champions : le calendrier complet dévoilé

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)30 août 2025 - 15:46
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le calendrier complet de la Ligue des champions 2025-2026, désormais disponible après le tirage au sort de la phase de ligue effectué le 28 août 2025.

🗓️ Calendrier de la Ligue des champions 2025-2026

🔹 Phase de ligue (36 équipes – 8 matchs par équipe)

Chaque équipe disputera huit matchs contre huit adversaires différents. Les dates des matchs sont les suivantes.

  • Journée 1 : 16–18 septembre 2025

  • Journée 2 : 30 septembre – 1er octobre 2025

  • Journée 3 : 21–22 octobre 2025

  • Journée 4 : 4–5 novembre 2025

  • Journée 5 : 25–26 novembre 2025

  • Journée 6 : 9–10 décembre 2025

  • Journée 7 : 20–21 janvier 2026

  • Journée 8 : 28 janvier 2026

Tous les matchs de la huitième et dernière journée de la phase de ligue se dérouleront le mercredi 28 janvier 2026 à 21h, offrant un multiplex palpitant.

🔹 Phase à élimination directe

Après la phase de ligue, les équipes s’affronteront lors des phases éliminatoires selon le calendrier suivant :

  • Barrages (Knockout Play-offs) : 17–18 février 2026 (aller) et 24–25 février 2026 (retour)

  • Huitièmes de finale : 10–11 mars 2026 (aller) et 17–18 mars 2026 (retour)

  • Quarts de finale : 7–8 avril 2026 (aller) et 14–15 avril 2026 (retour)

  • Demi-finales : 28–29 avril 2026 (aller) et 5–6 mai 2026 (retour)

  • Finale : 30 mai 2026 au Puskás Aréna de Budapest
    Ci-après le calendrier complet de chaque équipe  : uefa_champions_league_-_2025-26_-_league_phase_fixtures_by_pot


