Ligue des Champions : l’OM croise le fer avec Liverpool et le Real Madrid

Par LeSiteinfo avec MAP

De retour en Ligue des Champions après deux ans d’absence, l’Olympique de Marseille (OM) a notamment hérité de Liverpool et du Real Madrid pour la phase de ligue.

Les hommes de l’entraineur italien Roberto De Zerbi recevront au Vélodrome l’un des favoris, Liverpool, ainsi que l’Atalanta, l’Ajax Amsterdam et Newcastle.

De même, ils se déplaceront sur les pelouses du Real Madrid, du Club Bruges, du Sporting Portugal ainsi que de l’Union Saint-Gilloise. Le calendrier précis des rencontres de cette première phase de la compétition européenne sera dévoilé samedi prochain.

Le Paris Saint-Germain (PSG), tenant du titre, sera de son côté notamment opposé au Bayern Munich, au FC Barcelone, à Leverkusen, à Tottenham et à Sporting Portugal.

Quant à l’AS Monaco, il devra affronter le Real Madrid, Manchester City, Juventus Turin, Bruges, Tottenham et Galatarasay.

Trente-six formations participent à la phase de ligue, tout comme lors de la précédente saison, et figurent dans une poule unique. Chaque équipe disputera huit rencontres contre des adversaires différents, quatre à domicile et quatre à l’extérieur.