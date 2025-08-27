Qualif. Mondial 2026 : le match Maroc-Niger se jouera à guichets fermé

Par LeSiteinfo avec MAP

Le match entre le Maroc et le Niger, prévu le 5 septembre prochain au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat (20h00), se jouera à guichets fermés, a annoncé le comité d’organisation de cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre des qualifications africaines du Mondial 2026 de football.

« Le Comité d’organisation du match officiel Maroc-Niger annonce la vente de la totalité des billets de cette rencontre », indique mercredi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) sur son site internet. « Ainsi, le match se jouera à guichets fermés et aucun billet supplémentaire ne sera mis en vente », poursuit la même source.

Le comité d’organisation réitère « ses vifs remerciements aux fervents supporters pour leur réactivité et leur soutien inconditionnel envers l’équipe nationale » lors de cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Les Lions de l’Atlas espèrent se qualifier pour la troisième fois d’affilée pour le Mondial, la septième de leur histoire.

Le comité d’organisation rappelle à l’ensemble des supporters « la nécessité de suivre le dispositif organisationnel en prévision des futures grandes compétitions continentales et mondiales qui seront organisées au Maroc ».

Le sélectionneur national Walid Regragui tiendra une conférence de presse, jeudi, à l’Auditorium du Complexe Mohammed VI de football à Salé.

Lors de cette conférence, prévue à 11h00, le sélectionneur national dévoilera la liste des joueurs convoqués pour participer aux deux prochains matchs de l’équipe nationale, face au Niger et à la Zambie.

La sélection nationale occupe la tête du groupe E avec un total de 15 points obtenus en 5 victoires, devançant la Tanzanie (2è/9 pts) et la Zambie (3è/6 pts). Le Niger est quatrième avec 6 unités.

Neuf équipes africaines sont assurées de disputer la phase finale du Mondial. Une autre participera au Tournoi de barrage de la FIFA.