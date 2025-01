CAN 2025: les anciens joueurs marocains qui assisteront au tirage au sort

La Fédération royale marocaine de football a invité plusieurs anciens joueurs de la sélection nationale au tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations prévu ce lundi au théâtre Mohammed V de Rabat.

Contacté par Le Site info, Mohamed Makrouf, le porte-parole de l’instance, a indiqué que Mohamed Timoumi, Baddou Zaki, Mustapha Hajji et Ahmed Makrouh, connu sous le nom de Baba vont assister à la cérémonie.

En revanche, précise la même source, Ahmed Faras ne pourra pas y prendre part en raison de son état de santé. «Nous voulions que cette légende du football marocain participe au tirage au sort. Mais son état de santé ne le lui permet pas. Il reçoit des soins et a besoin de repos», explique Makrouf.

Par ailleurs, la CAF a annoncé que plusieurs légendes africaines assisteront au tirage au sort. «Les Légendes ont inscrit leur nom dans les livres d’histoire en tant que grands ambassadeurs de leur pays et du football africain dans son ensemble, et apporteront une gravité supplémentaire à l’événement rempli de stars», indique l’instance sur son site officiel.

Essam El Hadary, champion d’Afrique en 1998, 2006, 2008 et 2010, fait partie des stars du football africain qui participeront à la cérémonie. C’est le cas également du Camerounais Patrick Mboma, du Malien Momo Sissoko, le Zambien Christopher Katongo, du Tunisien, Aymen Mathlouthi et de l’Ivoirien Gervinho.

24 équipes qualifiées seront réparties en six groupes pour la phase finale. Un événement de taille qui rassemblera des personnalités du football africain, des responsables fédéraux, des médias internationaux et des légendes du sport, promettant ainsi une atmosphère festive et chargée d’émotion.

La CAF promet une soirée inoubliable, mêlant sport et culture, pour célébrer cette 35ᵉ édition de la CAN. La cérémonie reflétera non seulement la richesse de la culture marocaine, mais aussi l’excellence de l’organisation de ce tournoi. Les passionnés de football du monde entier pourront suivre l’événement en direct sur les plateformes officielles de la CAF et auprès des diffuseurs partenaires.

H.M.