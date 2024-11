CAN 2025: les 24 sélections qualifiées sont connues

Par LeSiteinfo avec MAP

La liste définitive des 24 sélections qualifiées pour la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies (Maroc-2025) a été officiellement entérinée, à l’issue de la 6-ème et dernière journée des éliminatoires, disputée mardi soir. « La compétition se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, promettant un spectacle de haut vol », se félicite la Confédération africaine de football (CAF) sur son site officiel .

Des sélections « auréolées de gloire lors des précédentes éditions, telles que le Cameroun, la RD Congo, le Nigeria, la Tunisie, la Zambie et l’Afrique du Sud, ont confirmé leur présence, garantissant un plateau de premier ordre pour cette édition marocaine, souligne la CAF.

Parmi les qualifications mémorables, le Botswana qui a créé la surprise en validant son ticket à la faveur d’un nul héroïque (1-1) face à l’Égypte. Classée troisième de son groupe avant cette rencontre décisive, l’équipe botswanaise a déjoué les pronostics et obtenu une qualification historique. Le Zimbabwe, absent de la compétition depuis 2021, renoue également avec la CAN après s’être adjugé la deuxième place derrière le Cameroun dans le groupe J.

Les Comores, symbole de persévérance et de combativité lors de l’édition 2021 au Cameroun effectuent un retour remarquable, témoignant une fois de plus de leur esprit de conquête. Considérée comme l’une des vitrines les plus prestigieuses du football mondial, la CAN-2025 promet une alchimie unique entre les grandes puissances du continent et des équipes montantes aspirant à briller sur cette scène légendaire, note la CAF.

Voici, par ailleurs, les 24 sélections qualifiées pour la CAN Maroc-2025 : Maroc (Pays hôte) , Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Côte d’Ivoire, RD Congo, Égypte, Guinée équatoriale, Gabon, Mali, Mozambique, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie, Tunisie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe et Algérie.

S.L.