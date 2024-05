Rénovation du stade Mohammed V: où en sont les travaux ?  

Abdellatif Naciri a fait le point sur l’état d’avancement des travaux au stade Mohammed V de Casablanca. Dans une déclaration à la presse, l’adjoint au maire a indiqué que le stade subit d’importants travaux de réaménagement, à l’instar des ceux de Tanger, de Marrakech, de Fès, de Rabat et d’Agadir, dans le cadre des préparatifs pour la CAN 2025 et le Mondial 2030.

««Donor» abritera un musée de mémoire sportive. Ses quatre vestiaires seront totalement rénovées et les sièges, au niveau des gradins, seront numérotés, conformément aux normes de la CAF et de la FIFA», explique Naciri.

Et d’ajouter : «Le stade devrait être prêt, au plus tard, en mars 2025. Selon les prévisions des ingénieurs, les travaux pourraient être achevés en décembre prochain vu leur cadence accélérée».

Rappelons que les travaux au sein du stade ont été lancés en novembre 2023.





H.M.