Maroc-Kenya: Tarik Sektioui s’exprime avant le match (CHAN 2024)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Tarik Sektioui a affirmé, samedi à Nairobi, que l’équipe nationale du Maroc des joueurs locaux va chercher la victoire face au Kenya, en match de la 3è journée du groupe A du Championnat d’Afrique des nations (CHAN-2024), prévu dimanche au stade Kasarani.

« Notre objectif principal est de passer le premier tour et cela passe par une victoire contre le Kenya », a-t-il indiqué en conférence de presse d’avant match, ajoutant que «la rencontre contre le pays hôte sera négociée avec la même volonté et détermination pour chercher les trois points de la victoire».

«Le Kenya a fait de bonnes rencontres et le match contre cette équipe sera difficile. Nous devons tout donner durant 90 minutes sur le terrain pour avoir un résultat positif », a noté Sektioui, ajoutant que « tous les joueurs de l’équipe nationale alignés ont des capacités et apportent une valeur ajoutée au jeu du groupe».

Commentant le fait de rester en repos pendant une semaine après le premier match de l’équipe nationale contre l’Angola, le sélectionneur national a indiqué que «c’est une arme à double tranchant qu’il faut bien gérer pour faire une bonne prestation».

De son côté, le joueur de l’équipe nationale, Oussama Lamlioui a fait savoir que «le match sera difficile car nous allons jouer contre le pays hôte qui sera plus motivé par son public, mais nous nous sommes bien préparés pour bien entamer ce match».

«Les préparatifs se déroulent dans de bonnes conditions et nous sommes prêts à faire la différence face au Kenya», a-t-il assuré, précisant que «nous allons donner le maximum lors de cette rencontre et décrocher les trois points de la victoire».

Le sélectionneur du Kenya, Benni McCarthy a indiqué que «le Maroc est une équipe solide et bien organisée. Le match sera difficile contre l’une des meilleures équipes non seulement de notre groupe, mais du championnat», ajoutant que «nous nous sommes bien préparés pour ce match».

«Le Maroc a eu une semaine pour préparer ce match, alors que nous avons joué notre dernier match il y a seulement deux jours », a-t-il noté, ajoutant que « j’espère que la motivation et la condition physique seront là pour bien disputer le match contre le Maroc».

« Plusieurs choses positives sont sorties à l’issue de nos deux premiers matchs, comme la résilience et le fort caractère et j’espère que cela se verra contre le Maroc», a expliqué le coach, soulignant que «le Maroc est imprévisible et c’est pour cette raison que nous devons produire de la qualité et être plus organisés dans tous les compartiments de jeu».

Les Lions de l’Atlas affronteront le Kenya, pays hôte, dimanche au stade Kasarani à Nairobi.

