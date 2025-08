Les prix des figues de barbarie refusent de baisser

Les prix des figues de barbarie poursuivent leur flambée cet été, au grand dam des consommateurs qui attendent impatiemment cette saison pour consommer ce fruit.

L’unité coûte actuellement entre trois et six dirhams dans les marchés et 15 dirhams dans les grandes surfaces.

Contacté par Le Site info, un vendeur de figues de barbarie a assuré que la cochenille, un insecte qui s’attaque aux cactus, a entraîné la baisse de la production et provoqué la flambée des tarifs.

«Ce fruit tellement prisé par les Marocain ne connaît plus le même succès à cause de cette flambée. Les ménages, surtout aux revenus limités, ne peuvent désormais plus s’en procurer. Alors que la figue de barbarie coûtait autrefois entre 50 centimes et un dirham, ce fruit n’est malheureusement plus accessible», a déploré notre source.

La cochenille est un petit insecte qui se présente sous forme de masses blanches et cotonneuses sur les cactus. Les femelles adultes, qui sont responsables des dommages, mesurent environ 2 à 5 mm de long. Les cochenilles se fixent sur les raquettes des cactus, formant des colonies denses. Elles se nourrissent de la sève, ce qui affaiblit la plante, ralentit sa croissance, et peut entraîner le dépérissement de certaines parties. En cas d’infestation sévère, la plante entière peut mourir.

N.M.