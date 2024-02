Tir sportif : Rabat accueille la Coupe du monde du 4 au 13 février

Sous la présidence de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, Président de la Fédération Royale Marocaine de Tir Sportif (FRMTS), et sous l’égide de la Fédération Internationale de Tir Sportif (ISSF), le Maroc organise à Rabat, du 4 au 13 Février 2024, la Coupe du Monde, dans les disciplines olympiques de Trap et de Skeet, dames, hommes et équipes mixtes.

Cet événement, qui se tient au Maroc pour la deuxième fois consécutive, regroupera plus de 360 athlètes au départ, appartenant à 48 nations, et représentant les meilleures écoles de tir sportif, dans les 4 continents (Afrique, Europe, Amériques, et Asie).

Cette compétition, inscrite dans l’agenda international de l’ISSF, et dont les résultats compteront dans le Ranking International, verra la participation des meilleures gâchettes, avec des détenteurs de médailles olympiques, de champions du monde, des titres de coupe du monde, et de championnats continentaux.

Les compétitions se dérouleront au club des chênes de tir et de loisirs à El Arjat selon le programme suivant :