Superligue : la justice européenne a tranché

La Cour de justice européenne (CJUE) a communiqué ce jeudi sa décision concernant le conflit entre la Superligue et l’UEFA et la FIFA. La Cour de justice européenne a jugé que l’UEFA et la FIFA avaient agi en violation du droit de la concurrence en empêchant la formation de la Super League européenne en 2021.

La cour de justice estime que « les règles de l’UEFA et de la FIFA sur l’autorisation préalable des compétitions de football interclubs, telle que la Super League, violent le droit de l’union ».

Le Real Madrid et le FC Barcelone sont donc en mesure de pouvoir recevoir 1 milliard d’euros chacun en tant que membres fondateurs de la Super League.