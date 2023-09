Organisation de la CAN 2025 et CAN 2027 : l’Algérie aurait retiré sa candidature

Les pays hôte de la CAN 2025 et 2027 seront dévoilés ce mercredi par la Confédération Africaine de Football (CAF). Le Maroc est le grand favori pour l’organisation de la CAN 2025, et selon les dernières nouvelles, la Fédération Algérienne de football aurait retiré son dossier de candidature à la dernière minute.

L’information a été confirmée par plusieurs sources qui soulignent que l’Algérie souhaite se concentrer pour l’organisation de la CAN 2031.