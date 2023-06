Des Lionceaux de l’Atlas décrochent leur bac (PHOTO)

Les prérogatives sportives de plusieurs Lionceaux de l’Atlas de la sélection des U17 ne les a point empêchés de passer avec succès les épreuves de la session ordinaire de l’examen national du baccalauréat.

Parmi ces nouveaux et heureux bacheliers, citons Adam Hanine, Adam Chakir et Marouane Rayan Bayad, entre autres jeunes internationaux qui ont passé le même examen et ce, avec des résultats divergents après leur excellente prestation lors de la récente Coupe d’Afrique des Nations 2023 des moins de 17 ans.

Ainsi, les U17 marocains, nouveaux bacheliers, ont choisi leurs comptes officiels du réseau social Instagram afin de faire connaître leur succès aux épreuves de l’examen national du baccalauréat 2023.

Par exemple, le capitaine de la sélection, Adam Hanine, a partagé sa photo avec ses fans et followers avec le commentaire qui suit: « L’année 2023, le bac est en poche! Dieu merci! ». Alors qu’Adam Chakir et Marouane Rayan bayad, eux, se sont contentés d’écrire, via leurs comptes Instagram, de ce commentaire concis: « Le bac 2023 en poche! ».

