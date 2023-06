VIDEO : Zlatan Ibrahimovic en larmes pour ses adieux

L’international suédois Zlatan Ibrahimovic a fait ses adieux ce week-end aux joueurs et au public de l’AC Milan. Le joueur de 41 ans arrête donc sa longue et riche carrière en clubs. Une carrière qui l’a mené en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne, aux Pays-Bas et en France.

En équipe nationale, « Ibracadabra » a marqué 62 buts en 122 sélections. Il est considéré comme le meilleur joueur de l’histoire de la Suède en ayant gagné le prix de meilleur joueur suédois de l’année durant 12 années consécutives. En raison de blessures à répétition, Zlatan n’a pratiquement pas pu jouer cette saison.