Marocanité du Sahara: la Zambie réitère sa position

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)25 septembre 2025 - 09:38
Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Zambie, Mulambo Haimbe, a réitéré, mercredi à New York, le soutien de son pays à la souveraineté nationale du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

« Nous réaffirmons la position que nous avons toujours défendue vis-à-vis du Maroc et du Sahara, qui sont une unité indivisible », a déclaré Haimbe à la presse à l’issue d’une entrevue avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la 80è session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

A cet égard, il a exprimé la disposition de la Zambie à poursuivre, sur la base de cette position, la coopération avec le Maroc « en tant qu’amis, frères et alliés ».

Rappelant la signature à Laâyoune de plusieurs accords de partenariat à l’occasion de la tenue en décembre 2024 de la première Commission mixte Maroc-Zambie, Haimbe a souligné que ces accords permettent de « renforcer l’engagement continu entre nos deux pays ».

Dans le cadre de ce partenariat, la Zambie continuera d’être « la porte d’entrée du Maroc vers l’Afrique australe, dans l’intérêt des deux peuples », a-t-il ajouté.

Le ministre zambien a également indiqué que la prochaine session de la commission mixte, prévue en 2026 à Lusaka, sera l’occasion de poursuivre sur cette lancée dans le cadre de « l’amitié, la fraternité et l’unité ».

