CAN 2025: le Mali et la Zambie se neutralisent (1-1)

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection malienne et son homologue zambienne se sont neutralisées (1-1) en match comptant pour la première journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, disputé lundi au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca.

Lassine Sinayoko a ouvert le score pour le Mali à la 61è minute, tandis que Patson Daka a égalisé pour la Zambie dans les arrêts de jeu (90+2è).

Cette rencontre a été marquée par un pénalty raté par le Mali à la 42è minute.

Au terme de ce match nul, le Mali et la Zambie occupent, ex-aequo, la deuxième place du groupe A, avec 1 point. Le Maroc est leader du classement avec 3 points, tandis que les Comores ferment la marche avec 0 point au compteur.

Dans l’autre rencontre de cette poule, le Maroc s’était imposé dimanche face aux Comores (2-0) en match d’ouverture de la la compétition continentale qui se poursuit jusqu’au 18 janvier prochain.

Pour le compte de la deuxième journée, le Maroc sera opposé au Mali, vendredi à 21h00 au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, tandis que la Zambie et les Comores s’affronteront le même jour (18h30) au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca.