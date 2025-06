Mawazine 2025: Nancy Ajram embrase la scène de Nahda

Par LeSiteinfo avec MAP

Le public de la scène de Nahda à Rabat a vécu, dimanche, une soirée exceptionnelle pleine d’émotions, au cours de laquelle la chanteuse libanaise Nancy Ajram a envoûté les spectateurs avec sa sensibilité et sa voix chaleureuse, dans le cadre de la 20e édition du Festival Mawazine – Rythmes du Monde.

Dès sa montée sur scène, Nancy Ajram a été accueillie par un tonnerre d’applaudissements d’un public conquis, venu nombreux témoigner son amour pour cette icône de la chanson arabe moderne.

La star libanaise a livré une performance inoubliable en interprétant une sélection de ses chansons les plus populaires : « Bedna Nwallee El Jaw », « Ya Salam », « Ala Shanak », « Lawn Ayounak », « Seher Ayouno », « Sheikh El Shabab », …

Sous les acclamations enthousiastes du public, l’artiste a interprété « Ya Banat », moment fort de la soirée, avant d’électriser la scène par « Fi Hagat », chanson accueillie chaleureusement par le public.

Surnommée la « Reine de la Pop Arabe », Nancy Ajram a débuté sa carrière artistique dès son enfance et sorti son premier album à l’âge de 15 ans. Sa célébrité s’est considérablement accrue après sa collaboration avec le producteur Jiji Lamara et la sortie de son tube « Akhasmak Ah ».

Parallèlement à son succès artistique, elle a été nommée en octobre 2009 ambassadrice de bonne volonté pour la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient par l’UNICEF.

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 20e édition du Festival « Mawazine-Rythmes du Monde » se tient du 20 au 28 juin, avec une programmation éclectique réunissant les plus grandes vedettes de la scène arabe et internationale, faisant de Rabat et Salé un carrefour d’échanges artistiques d’exception.

S.L.