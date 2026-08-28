Décès du roi Harald V de Norvège à l’âge de 89 ans

Le roi Harald V de Norvège est décédé vendredi à l’âge de 89 ans, a annoncé le Palais royal norvégien.

« C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons que Sa Majesté le roi Harald nous a quittés aujourd’hui. Le roi Harald s’est paisiblement éteint à l’hôpital national (Rikshospitalet) le vendredi 28 août, à 6h35 » (04h35 GMT), a indiqué le palais dans un communiqué.

Le roi Harald V, jusqu’alors doyen des souverains en Europe, souffrait d’une anémie hémolytique, maladie du sang qui se traduit par une destruction rapide des globules rouges.