Décès de Robert Redford, figure emblématique du cinéma américain

Par LeSiteinfo avec MAP

L’acteur et réalisateur américain oscarisé, Robert Redford, s’est éteint mardi matin dans son domicile à l’Utah, dans l’ouest des Etats-Unis, à l’âge de 89 ans, rapportent des médias US.

Figure emblématique du cinéma américain, Robert Redford a marqué l’industrie du septième art tant par ses rôles que par son engagement, privilégiant des œuvres à forte portée culturelle qui abordent des thèmes tels que le deuil, la politique ou les désillusions sociales.

Ce grand artiste, reconnu pour son charisme sur le grand écran, s’était également distingué par son engagement en faveur de la cause environnementale et climatique, en fondant le Festival du film de Sundance, devenu une vitrine incontournable du cinéma indépendant.

Parmi ses oeuvres les plus mémorables figurent « Butch Cassidy and the Sundance Kid » (1969), « Les Hommes du Président » (1976), « Three Days of the Condor » (1975) ou encore « L’Arnaque » (1973), qui lui valut une nomination aux Oscars comme acteur.