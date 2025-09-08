Décès de David Baltimore, vainqueur du prix Nobel de médecine

Par LeSiteinfo avec MAP

Le biologiste américain David Baltimore, lauréat du prix Nobel de médecine en 1975, est mort samedi à l’âge de 87 ans, ont annoncé lundi des médias US.

Considéré comme une figure majeure de la biologie moléculaire, David Baltimore avait reçu le prix Nobel pour ses travaux sur les rétrovirus, et notamment pour sa découverte d’un enzyme virale qui a permis de mieux comprendre le mode d’action du VIH responsable du sida.

La carrière de David Baltimore, professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), a été bouleversée quand en 1986, il a été mis en cause pour des allégations de fraude scientifique. Sans être directement accusé, le professeur avait pris fait et cause pour une de ses collaboratrices d’origine japonaise soupçonnée d’avoir falsifié les données d’une expérience d’immunologie scientifique.

A plusieurs reprises, en 1988 et 1989, il devra répondre à des auditions publiques devant une commission du Congrès. Il avait été contraint en 1991 de démissionner de la présidence de l’université Rockfeller de New York, seulement 18 mois après y avoir été nommé.

Ce n’est qu’en 1996 que le professeur Baltimore et sa collaboratrice seront définitivement blanchis