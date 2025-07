Médecine dentaire : un appel urgent à renforcer les contrôles et la rigueur

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Ordre national des médecins dentistes a appelé, mardi, l’ensemble des acteurs du secteur de la santé à revaloriser la profession et à renforcer la confiance dans son exercice.

Lors d’une conférence de presse tenue à Casablanca, l’instance a estimé que la préparation du Maroc à accueillir de grandes manifestations internationales exige une élévation des standards de qualité, de rigueur et de crédibilité dans tous les secteurs, en particulier celui de la santé.

L’Ordre national des médecins dentistes a mis en garde contre les effets néfastes de l’exercice illégal de la profession, qu’elle considère comme une menace directe à la santé des citoyens et à la sécurité du système de santé national.

Les intervenants ont souligné que la profession de chirurgien-dentiste, en tant que discipline médicale réglementée, requiert une formation académique fondée principalement sur des stages pratiques et cliniques, en plus de spécialisations pointues et d’une formation continue.

Ils ont insisté sur le fait que ce bagage scientifique et académique ne saurait être remplacé par une formation technique ou professionnelle limitée, qui ne tient pas compte de la complexité anatomique et fonctionnelle de la cavité buccale, ni de la connaissance approfondie de la santé générale.

Ils ont également averti que le laxisme face à l’exercice illégal de la profession ne porte pas seulement atteinte à la dignité des professionnels, mais constitue aussi un danger réel pour la santé publique. Ils ont, à ce titre, plaidé pour un renforcement des contrôles sur le terrain et des mesures fermes à l’encontre des établissements pratiquant des activités médicales sans qualification ni autorisation.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Ordre national des médecins dentistes, Mohamed Sedira, a affirmé que ces pratiques illégales, qui pèsent lourdement sur le système de santé, représentent un fardeau humain et financier considérable pour l’État comme pour les citoyens.

Il a insisté sur la nécessité d’appliquer les dispositions répressives prévues par les lois en vigueur, tout en appelant à une adoption rapide du projet de loi n° 25.14 relative à l’exercice des professions de préparateurs et de manipulateurs de produits de santé, afin de garantir la protection de la santé publique et la sauvegarde de la dignité de la profession.

Cette rencontre a connu la participation de plusieurs personnalités du secteur de la santé, notamment des chirurgiens-dentistes, des professeurs universitaires, des étudiants en facultés de médecine dentaire, des représentants de la Fédération nationale des syndicats des médecins dentistes du secteur libéral, ainsi que des associations scientifiques spécialisées et des organisations de la société civile actives dans les domaines de la santé et des services sociaux.