Droits de douane : la Chine porte ses surtaxes à 84% sur les produits américains

Par LeSiteinfo avec MAP

La Chine a annoncé mercredi une nouvelle augmentation de 50% de ses droits de douane sur les produits américains, s’ajoutant à une hausse de 34% décidée la semaine dernière, en réponse à des mesures similaires prises par Washington.

Cette nouvelle mesure de rétorsion, qui entrera en vigueur jeudi à 12H01 heure locale (04H01 GMT) selon le ministère du Commerce chinois, portera à 84% le total cumulé des droits de douane supplémentaires imposés par Beijing, tandis que les taxes américaines atteignent désormais 104%.

Outre le dépôt d’une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les nouveaux droits de douane américains, le ministère du Commerce a indiqué, dans un communiqué, avoir inscrit six entreprises américaines (Shield AI, Sierra Nevada, Cyberlux, Edge Autonomy Operations, Group W et Hudson Technologies) sur sa liste d’entités non fiables.

Le ministère a également imposé des contrôles à l’exportation visant 12 sociétés américaines, dont American Photonics, Novotech et Echodyne, interdisant aux entreprises chinoises de leur fournir des biens à double usage civil et militaire.

« La Chine défendra fermement ses intérêts, le système commercial multilatéral et l’ordre économique international », a souligné le ministère, promettant de mener cette guerre commerciale « jusqu’au bout ».

Pour rassurer les investisseurs, le gouvernement chinois est intervenu sur les marchés financiers en augmentant les achats d’actions A par l’intermédiaire de fonds d’investissement soutenus par l’État.

Les « actions A » sont des actions d’entreprises chinoises cotées sur les marchés de Shanghai et de Shenzhen, libellées en yuan et principalement destinées aux investisseurs nationaux, contrairement aux actions B ou H qui visent les investisseurs étrangers.

Lors d’un symposium avec des économistes et des entrepreneurs mercredi à Beijing, le Premier ministre Li Qiang a affirmé que l’économie chinoise avait maintenu « une bonne dynamique de reprise » au premier trimestre, tout en reconnaissant « les pressions externes ».

« Nous avons procédé à une évaluation complète et nous sommes préparés à diverses incertitudes », a-t-il déclaré, cité par la chaîne de télévision chinoise CCTV.