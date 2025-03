La crise France-Algérie se durcit

Par LeSiteinfo avec MAP

La crise diplomatique entre la France et l’Algérie s’est récemment intensifiée après le refus d’Alger de récupérer une soixantaine de ses ressortissants visés par une procédure d’expulsion. En réponse, Paris a décidé de suspendre les accords de 2007 sur les exemptions de visa, marquant ainsi une nouvelle escalade dans les tensions entre les deux pays.

« Avant de toucher les gens de la rue, nos amis, il faut rappeler notre ambassadeur (une décision qui relève des prérogatives de l’Élysée, NDLR) et mettre fin aux passeports diplomatiques qui donnent droit à venir se faire soigner ou faire ses courses en France », souligne Gérald Darmanin, ministre de la justice.

Ce n’est pas la première fois que la question migratoire et les expulsions de ressortissants algériens provoquent des frictions entre Paris et Alger. En 2021, une réduction du nombre de visas accordés par la France aux Algériens avait déjà suscité de vives tensions, aggravées par des différends historiques et politiques.

Au-delà de la question migratoire, cette crise reflète des relations bilatérales souvent marquées par des hauts et des bas, oscillant entre coopération et différends sur des sujets sensibles comme la mémoire coloniale, les flux migratoires et les intérêts économiques.