Carnaval de Rio : les hôtels affichent presque complet

Par LeSiteinfo avec MAP

La fièvre du carnaval s’empare ce samedi de Rio de Janeiro, au Brésil, où musique, danse et passion fusionnent dans un tourbillon de couleurs, tandis que les hôtels affichent presque complet.

Selon les données publiées vendredi par HotéisRIO, le syndicat des établissements hôteliers de la capitale carioca, le taux d’occupation des hôtels atteint 95,51 % pour la période du 1er au 4 mars, une hausse notable par rapport à 2024 où il était de 80,18 %.

L’augmentation s’explique notamment par un calendrier plus favorable : avec un carnaval se tenant en mars, les conditions sont idéales pour attirer davantage de touristes étrangers.

Bien plus qu’une simple fête, le carnaval de Rio, le plus grand au monde et sans doute le plus emblématique du Brésil, est une tradition profondément ancrée dans la culture nationale, un symbole vivant d’expression artistique et un puissant moteur économique.

Pendant plusieurs jours, la ville se transforme en une immense scène à ciel ouvert, où les défilés des écoles de samba au Sambódromo, les concerts et les blocos de rue (groupes de musiciens ambulants) électrisent les foules.

Le centre-ville, cœur des festivités, est la zone la plus prisée des visiteurs, suivi de près par les quartiers de la zone sud et de Barra da Tijuca, où les plages rivalisent d’attractivité avec l’ambiance carnavalesque.

Les célébrations ont été officiellement lancées vendredi avec la traditionnelle remise des clés de la ville au Roi Momo, icône du carnaval. Le maire de Rio, Eduardo Paes, a remis cette clé symbolique à Kaio Mackenzie, déclarant ainsi ouverte l’édition 2025.

« Le peuple mérite, a besoin et veut le carnaval », a proclamé le Roi Momo lors de la cérémonie organisée au Palácio da Cidade, sous les percussions enflammées de la Unidos do Viradouro, école de samba championne en titre.

Mais au-delà du spectacle, le carnaval représente un puissant moteur économique. La mairie de Rio estime que l’événement injectera 960 millions de dollars dans l’économie locale. À l’échelle nationale, la Confédération nationale du commerce prévoit un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars, en hausse de 2,1 % par rapport à 2024, inflation comprise.

Avec près de 8 millions de participants, dont 6 millions uniquement pour les blocos de rue, Rio de Janeiro confirme son statut de capitale mondiale de la fête, où la passion brésilienne enflamme la ville et captive le monde entier. En comptant les festivités pré-carnavalesques et le samedi suivant (8 mars), la ville devra accueillir 457 défilés de blocos officiels.