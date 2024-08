France : plus de 10 % de la population est d’origine immigrée

Par LeSiteinfo avec MAP

Quelque 7,3 millions d’immigrés vivent en France, soit 10,7 % de la population totale, indique un rapport de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) établi pour l’année 2023.

2,5 millions d’immigrés, soit 34,1 % d’entre eux ont acquis la nationalité française depuis leur arrivée en France, précise la même source, notant que l’Afrique est le premier continent d’origine des immigrés en France.

Selon la même source, en 2023, 3,5 millions d’immigrés, soit près d’un sur deux (48%), sont nés en Afrique. Parmi eux, six sur dix viennent du Maghreb, contre neuf sur dix en 1968.

Les immigrés d’Europe, au nombre de 2,4 millions, représentent quant à eux 32% de la population immigrée totale. Un quart d’entre eux arrivent du Portugal, 22% d’Espagne et d’Italie.

Le troisième continent d’origine de l’immigration en France est l’Asie qui représente un million d’immigrés, soit 14% du total, tandis que 6 % viennent d’Amérique ou d’Océanie.

L’origine des immigrés en France se diversifie, notamment depuis les années 2000, souligne l’Insee. En 1968, les immigrés venant d’Espagne, d’Italie, du Portugal, du Maghreb, de Turquie et d’Asie du Sud-Est, réunis, représentaient les trois quarts de la population immigrée. En 2023, ils ne représentent plus que la moitié, l’immigration issue des autres pays d’Europe, d’Afrique, d’Asie, d’Amérique et d’Océanie ayant progressé.