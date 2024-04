Etude: la solitude peut entraîner des problèmes de santé chroniques

Par LeSiteinfo avec MAP

La solitude peut augmenter le risque de dépression, de problèmes de santé chroniques et de mort prématurée, selon une étude américaine.

Menée par une équipe spécialisée en psychologie de l’Arizona State University (ASU), cette étude récente souligne que la solitude est aussi dangereuse que le tabagisme.

L’étude, qui a porté sur plus de 53.000 personnes des États-Unis et de 13 pays européens au cours de la période 2002-2020, a examiné l’évolution de leur sentiment de solitude tous les deux ans, en particulier à l’âge moyen, entre 45 et 65 ans.

Le sentiment d’inégalité, qu’elle soit économique ou sociale, est plus susceptible d’accroître le sentiment de solitude d’une personne.





Des politiques du travail généreuses et des relations familiales solides réduisent la solitude au milieu de la vie en diminuant les contraintes financières et les conflits familiaux, d’après l’étude..

S.L.