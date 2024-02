Tunisie : la présidentielle prévue entre septembre et octobre 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

L’élection présidentielle en Tunisie se tiendra dans les délais prévus entre septembre et octobre de l’année en cours, a affirmé l’Instance tunisienne pour les élections (ISIE).

En perspective de cette échéance, l’instance électorale procédera à la publication du calendrier relatif à la campagne électorale de l’élection présidentielle et au dépôt des candidatures, une fois les conseils locaux, régionaux et des districts mis en place, au plus tard avant début avril prochain, a précisé le président de l’ISIE, Farouk Bouasker, dans une déclaration à la presse.

Et d’ajouter que l’ISIE prévoit une modification des conditions et procédures de candidature aux présidentielles, afin de l’adapter à la Constitution de 2022.

Dans un récent communiqué, la présidence tunisienne a assuré que les échéances électorales se tiendront à leurs dates prévues y compris les élections présidentielles.

La Tunisie a connu ces deux dernières années des échéances électorales instaurant un mode de gouvernance par la base, dont les plus marquantes sont les élections législatives de fin 2022 et les élections locales de décembre et février derniers, largement boudées par les Tunisiens.