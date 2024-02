La NASA fait une grande découverte

Par LeSiteinfo avec MAP

L’agence spatiale américaine (NASA) a annoncé la découverte d’une exoplanète habitable à 137 années-lumière de la Terre.

Cette découverte va inciter les scientifiques à procéder à des examens plus approfondis pour déterminer si la planète assure les conditions nécessaires pour maintenir la vie, a indiqué la NASA.

La planète, baptisée TOI-715 b, est environ une fois et demie plus large que la Terre et orbite dans une « zone habitable » autour de son étoile mère, a ajouté l’agence spatiale dans un communiqué.

La NASA définit une zone habitable comme la distance à l’étoile qui pourrait donner à la planète la température idéale pour que de l’eau liquide se forme à sa surface.

Les astronomes ont noté que d’autres facteurs doivent s’aligner pour que la planète ait une atmosphère appropriée.

La NASA a déclaré que la planète avait été découverte par TESS, ou Transiting Exoplanet Survey Satellite, qui a été lancé en 2018.

TESS a découvert une série d’autres exoplanètes qui peuvent être observées de plus près par le télescope spatial James Webb de la NASA.