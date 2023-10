France: les retraités manifestent dans plusieurs villes

Par LeSiteinfo avec MAP

Des centaines de retraités ont battu le pavé, mardi, dans plusieurs villes françaises pour demander une augmentation de leurs retraites et pensions afin de prendre en compte l’inflation.

Organisées à l’appel des neuf organisations syndicales de retraités, ces manifestations réclament une hausse « immédiate » en 2023 des pensions de 10% « car d’après les syndicats, depuis 2017, date de la première élection du président français, Emmanuel Macron, les retraités ont perdu au minimum 10% de leur pouvoir d’achat.

Ils accusent le gouvernement d’Élisabeth Borne de « ne pas prendre réellement en compte l’inflation qui dure » en dépit « des discours officiels ».

« Les pensions de base n’ont pas été augmentées durant l’année 2023, alors que l’inflation moyenne sur les douze derniers mois atteint 5,8% », dénoncent-t-ils.

Selon les médias locaux, plus de 150 personnes se sont rassemblées à Paris. Des rassemblements, réunissant des centaines de manifestants, ont eu lieu également à Rouen, Tours, Le Havre, Limoges, Orléans, Clermont-Ferrand, Perpignan ou encore Évreux pour demander une augmentation des pensions.

En septembre, l’inflation en France s’est maintenue à 4,9% sur un an, d’après l’estimation publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Si les prix de l’alimentaire augmentent moins vite, ceux de l’énergie sont repartis à la hausse. Ils ont augmenté de 11,5% sur une année.

Pour rappel, l’impopulaire réforme des retraites, avec sa mesure phare de recul de l’âge de départ à 64 ans, a été promulguée mi-avril au Journal officiel, après la validation de l’essentiel du texte par le Conseil constitutionnel.

Une réforme controversée, jugée « brutale, injuste et injustifiée » par les syndicats, provoquant des mobilisations et des manifestations massives dans tout le pays, dont certaines ont été émaillées de violences, et des grèves avec de fortes perturbations dans plusieurs secteurs clés (transports, énergie, éducation…).

S.L.