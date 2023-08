Officiel : l’appel à la prière du vendredi désormais autorisé à New York

Par LeSiteinfo avec MAP

Les mosquées de la ville de New York sont désormais en mesure d’appeler les fidèles à la prière tous les vendredis et à l’heure de l’Iftar pendant le Ramadan, a annoncé mardi le maire de la métropole américaine, Eric Adams.

« Aujourd’hui, nous réduisons les formalités administratives et disons clairement que les mosquées et les lieux de culte sont libres d’amplifier leur appel à la prière le vendredi et pendant le Ramadan sans autorisation », a déclaré M. Adams en présence des leaders de la communauté musulmane à New York.

Notant que les musulmans de New York sont libres de vivre leur foi, le maire démocrate a relevé que l’Islam est l’un des éléments importants de la culture new-yorkaise et que les mosquées ont été d’une grande aide dans la lutte contre la criminalité et l’immigration clandestine.

Par cette initiative qui devrait, selon le maire, favoriser un esprit d’inclusion dans la ville, New York emboîte le pas d’autres villes comme Minneapolis (Minnesota).