Marque employeur: quels secteurs attirent les ingénieurs expérimentés ? (VIDEO)

Le Cercle des ÉCO a récemment organisé une table ronde sur le thème de la «Marque employeur à l’ère de l’IA». Y ont participé : Hajar Bououd, directrice des Ressources humaines et Communication chez ALTEN Maroc ; Mohammed Benouarrek, DRH et expert international en Ressources humaines et Conduite du changement ; Alexandra Montant, directrice générale adjointe chez ReKrute – Make me better ; Youssef El Hammal, directeur de publication chez DRH.ma ; et Karim Idrissi Kaitouni, directeur chez Best Place To Work. Le débat était animé par Meriem Allam, directrice de publication des Inspirations ÉCO.



Hajar Bououd remarque que toutes les branches du secteur de l’ingénierie sont fortement sollicitées. Certaines encore un peu plus sur le marché marocain, comme les nouvelles technologies, le ferroviaire, la qualité et sécurité de l’aéronautique, système embarqué, IoT, intelligence artificielle, qui sont des domaines très demandés. Ce à quoi s’ajoutent les exigences de la nouvelle génération.

ALTEN est probablement la première entreprise au Maroc, voire du continent, à avoir conçu un programme pour enseigner des compétences qui n’existent pas dans le pays, souligne Mohammed Benouarrek. Le groupe a des clients à l’international qui sollicitent des prestations qui requièrent des compétences rares. Les écoles et les universités marocaines n’offraient pas de telles formations. Pour pouvoir répondre, ALTEN a créé un programme et le partage avec une université qui le déploie.

Au-delà de l’aspect scolaire, l’action a une dimension sociale, sociétale formatrice. Le groupe a la volonté d’introduire de nouvelles technologies, de nouvelles compétences sur le marché marocain. ALTEN a lancé par exemple, explique Hajar Bououd, des filières pour la 5G, , l’industrie 4.0, l’intelligence artificielle… Ces technologies ou ces métiers sont recherchés.

Cependant, aucune formation équivalente n’était proposée par les universités marocaines.