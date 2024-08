Marque employeur: combien ça coûte ? (VIDEO)

Le Cercle des ÉCO a récemment organisé une table ronde sur le thème de la «Marque employeur à l’ère de l’IA». Y ont participé : Hajar Bououd, directrice des Ressources humaines et Communication chez ALTEN Maroc ; Mohammed Benouarrek, DRH et expert international en Ressources humaines et Conduite du changement ; Alexandra Montant, directrice générale adjointe chez ReKrute – Make me better ; Youssef El Hammal, directeur de publication chez DRH.ma ; et Karim Idrissi Kaitouni, directeur chez Best Place To Work. Le débat était animé par Meriem Allam, directrice de publication des Inspirations ÉCO.



Il ne faut pas trop se focaliser sur le levier financier, rappelle Mohammed Benouarrek. Il est important, mais il n’est pas le seul. Chaque personne a sa propre cartographie motivationnelle. Le rôle du manager de proximité est de détecter les leviers de motivation de chacun. Ce n’est pas un traitement de masse, c’est un traitement très individualisé.

Ainsi, le groupe Alten fait une revue des performances deux fois par an, ce qui permet de comprendre ce que les collaborateurs pensent être, ce qu’ils pensent donner, ce qu’ils pensent mériter. Cette réciprocité d’échange renforce le sentiment d’équité au sein d’ALTEN. Parmi les nombreux schémas de modélisation de la motivation, on peut prendre le cercle de Paris.