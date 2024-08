Stratégie RH: comment tirer profit de la digitalisation ? (VIDEO)

Le Cercle des ÉCO a récemment organisé une table ronde sur le thème de la «Marque employeur à l’ère de l’IA». Y ont participé : Hajar Bououd, directrice des Ressources humaines et Communication chez ALTEN Maroc ; Mohammed Benouarrek, DRH et expert international en Ressources humaines et Conduite du changement ; Alexandra Montant, directrice générale adjointe chez ReKrute – Make me better ; Youssef El Hammal, directeur de publication chez DRH.ma ; et Karim Idrissi Kaitouni, directeur chez Best Place To Work. Le débat était animé par Meriem Allam, directrice de publication des Inspirations ÉCO.



ALTEN se trouve au carrefour de plusieurs courants : l’émergence des nouvelles technologies à une vitesse vertigineuse, la montée en force du télétravail, l’IA, la migration massive des talents (surtout la population des ingénieurs) etc.

De fait, le comportement et les attentes de l’ingénieur sont constamment en évolution. Il a besoin d’une réponse à la fois très rapide et personnalisée. Il fait un rapprochement entre ses compétences et la mission qu’il va recevoir avant même qu’il intègre l’entreprise. Est-ce qu’il est en phase avec ses valeurs ? Est-ce qu’il peut faire du télétravail ? Est-ce que c’est la même culture ? Ainsi, avec l’émergence des nouvelles technologies, notamment de l’IA, le comportement de l’ingénieur a changé.

La crise Covid a aussi impacté considérablement ses attentes, son assurance par rapport à l’avenir, ainsi que ses centres d’intérêt. Il s’intéresse plus à des projets ayant du sens, qui peuvent sauver des vies, protéger la terre, etc. L’entreprise se doit de s’adapter à ce changement radical.