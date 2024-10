IFC et CDG Invest soutiennent l’expansion en Afrique de Retail Holding

IFC, Fipar-Holding et CDG Invest Growth ont annoncé leur investissement dans Retail Holding, un acteur majeur de la distribution de grande consommation basé au Maroc.

Ce partenariat stratégique vise à soutenir l’expansion de Retail Holding et à renforcer son maillage territorial dans des régions encore sous-desservies, au Maroc et en Côte d’Ivoire.

IFC, Fipar-Holding (via CDG Invest) et CDG Invest Growth détiendront ensemble 21,5 % du capital de Retail Holding, aux côtés des actionnaires historiques, Best Financière et Sanam Group.

L’objectif est d’accompagner Retail Holding dans sa stratégie de croissance et de diversification, notamment par le développement de nouvelles activités et l’optimisation des chaînes d’approvisionnement locales, indique-t-on dans un communiqué.

Retail Holding, déjà actionnaire majoritaire de Label’Vie au Maroc et de la Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire (CDCI), entend utiliser ce soutien pour accélérer son développement en Afrique et en Europe. Avec cet investissement, le groupe souhaite également renforcer ses engagements sociaux, notamment en matière de parité et d’intégration professionnelle des femmes.

L’investissement d’IFC comprend une prise de participation dans le capital de Retail Holding ainsi qu’un financement additionnel de 15 millions de dollars pour le développement de CDCI en Côte d’Ivoire. Ces fonds permettront à Retail Holding de moderniser ses infrastructures, d’étendre son réseau et d’améliorer la compétitivité de son offre.

Fipar-Holding et CDG Invest Growth, forts de leur expertise dans l’accompagnement des groupes marocains, soutiendront Retail Holding dans l’exécution de son plan de croissance ambitieux. Le groupe projette d’augmenter sa présence régionale et d’explorer de nouveaux segments de marché, y compris le e-commerce.