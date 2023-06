Les passagers du sous-marin Titan sont tous morts

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sous-marin Titan, porté disparu depuis dimanche, a implosé dans l’Atlantique et les cinq passagers sont tous morts, a indiqué jeudi l’entreprise OceanGate à l’origine de l’expédition touristique vers l’épave du Titanic.

Les cinq passagers « sont malheureusement morts », a indiqué OceanGate dans un communiqué.

« Nous estimons à présent que notre patron Stockton Rush, Shahzada Dawood et son fils Suleman, Hamish Harding et Paul-Henri Nargeolet sont malheureusement morts », ajoute le communiqué de l’entreprise américaine.

Les garde-côtes américains ont indiqué que les débris du submersible retrouvés dans la zone de recherche par un engin téléguidé montraient que le sous-marin a subi « une implosion catastrophique ».

« Le champ de débris est compatible avec une implosion catastrophique du navire », a souligné John Mauger, contre-amiral des garde-côtes américains.

Les équipes de recherche avaient découvert cinq débris majeurs identifiés à partir du submersible Titan, selon Mauger. Les Etats-Unis ainsi que le Canada avaient mobilisé des navires et des avions pour retrouver l’engin long d’environ 6,5 mètres.

Le sous-marin avait plongé dimanche matin en direction de l’épave du Titanic et devait refaire surface sept heures plus tard, mais le contact a été perdu moins de deux heures après son départ. Des rapports mettant en cause OceanGate avaient été publiés depuis la disparition de l’engin au sujet de défaillances et de négligences concernant la sûreté du sous-marin.

Le navire Titanic a fait naufrage lors de son voyage inaugural en 1912, après avoir percuté un iceberg au large des Etats-Unis et du Canada, provoquant la mort de près de 1500 passagers et membres de l’équipage.

S.L.