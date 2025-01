Philip Morris Maghreb célèbre le Nouvel An Amazigh « Yd’Ennayer 2975 ». A partir du 12 janvier, les storesIQOS situés à Casablanca, Rabat et Marrakech mettront en avant la richesse et la splendeur de la culture de l’héritage Amazigh.

« Philip Morris Maghreb est profondément honoré de pouvoir partager cette expérience et de célébrer la richesse de la culture et du patrimoine Amazigh avec les utilisateurs adultes de notre technologie, IQOS », a déclaré Faysal El Kawass, Directeur des produits sans fumée chez PMI Maghreb.

Pour marquer le début de cette nouvelle année Amazigh, desexpériences exclusives seront proposées aux utilisateurs adultesqui visiteront les stores.

Notons que Yd’Ennayer cette année coïncide avec la célébration d’une décennie d’IQOS. Après son lancement en 2014 au Japon, IQOS est disponible dans plus de 90 marchés dans le monde, et 30,8 millions d’adultes l’utilisent.

S.L