Amal Seghrouchni s’entretient avec les responsables du groupe Nokia

Par LeSiteinfo avec MAP

La ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement, chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a tenu, mercredi à Helsinki, une réunion de travail avec les responsables du groupe Nokia, dans le cadre d’une visite de travail qu’elle mène en Finlande.

Dans une allocution à cette occasion, Mme Seghrouchni a salué les relations »excellentes » qui lient le Maroc à la Finlande, dont le 65è anniversaire a été célébré l’année dernière, assurant que le Royaume, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, reste »engagé à renforcer la coopération fructueuse avec la Finlande, pour englober divers domaines ».

Elle a ainsi fait part de la fierté du Maroc d’accueillir, dans la ville de Salé, le Centre d’Innovation du groupe Nokia, le premier du genre en Afrique et au Moyen-Orient, soulignant que c’est l’expertise des ingénieurs marocains qui distingue ce centre dédié aux solutions numériques avancées et aux technologies les plus récentes développées par Nokia.

Ces ingénieurs sont chargés de tester ces innovations et de concevoir des solutions numériques avant leur exportation vers les marchés régionaux d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient, a détaillé Mme Seghrouchni.

À cette occasion, elle a invité le groupe Nokia à renforcer sa présence au Maroc, mettant en avant le climat propice aux investissements qu’offre le Royaume ainsi ses jeunes talents qui excellent dans les domaines des technologies de pointe.

De leur côté, les responsables du groupe Nokia ont exprimé leur »intérêt pour le Maroc en tant que destination régionale de premier plan dans le secteur technologique », saluant le niveau de coopération et de coordination établi avec le Royaume.

Ils ont, en outre, fait part de leur engagement à accompagner le Maroc dans la mise en œuvre de sa stratégie nationale « Maroc Digital 2030 », en particulier dans les préparatifs liés aux infrastructures de télécommunications et au réseau de fibre optique, en vue de l’organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030 avec le Portugal et l’Espagne.

Par la suite, Mme Sghrouchni a effectué une visite au Centre d’innovation du groupe Nokia, où elle a pu découvrir diverses simulations et présentations visuelles mettant en avant les produits du groupe, ainsi que ses principaux projets dans les domaines du transport, de la logistique et des solutions numériques.

Les technologies de pointe, actuellement en phase d’expérimentation avant leur lancement, ont également été présentés. Le Centre d’innovation du groupe Nokia est un espace intégré regroupant les technologies les plus avancées du groupe destinées aux entreprises, aux institutions gouvernementales et aux acteurs du secteur des télécommunications.

Cette visite de travail, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc en Finlande et en Estonie, Mohamed Achgalou, et de l’ambassadeur de la Finlande au Maroc, Marjaana Sall, s’inscrit dans le cadre de la dynamique qui caractérise les relations maroco-finlandaises, après le communiqué publié en août dernier par les deux pays et qui a défini des secteurs propices pour la coopération, comme la cybersécurité et l’extension de réseaux 5G sûrs, qui a été définie comme une priorité.