Maroc : les hauteurs de pluie relevées mardi 18 novembre

Rédaction H18 novembre 2025 - 20:06

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres au cours des dernières 24 heures par la Direction générale de la météorologie:

– Benslimane: 44

– Taza: 28

– Rabat et Salé: 27

– Ifrane: 26

– Sidi Slimane et Kénitra: 20

– Meknès, Fès et Béni Mellal: 16

– Mohammedia: 12

– Tanger: 11

– Tit Mellil: 07

– Larache: 06

– Casablanca: 04

– El Jadida, Casablanca-port et Sidi Ifni: 03

– Tétouan, Safi et Taourirt: 02

– Bouarfa: 01

– Settat, Nouaceur, Nador, Khouribga, Oujda, Benguerir et Midelt: moins d’un millimètre.

