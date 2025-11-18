Maroc
Maroc : les hauteurs de pluie relevées mardi 18 novembre
Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres au cours des dernières 24 heures par la Direction générale de la météorologie:
– Benslimane: 44
– Taza: 28
– Rabat et Salé: 27
– Ifrane: 26
– Sidi Slimane et Kénitra: 20
– Meknès, Fès et Béni Mellal: 16
– Mohammedia: 12
– Tanger: 11
– Tit Mellil: 07
– Larache: 06
– Casablanca: 04
– El Jadida, Casablanca-port et Sidi Ifni: 03
– Tétouan, Safi et Taourirt: 02
– Bouarfa: 01
– Settat, Nouaceur, Nador, Khouribga, Oujda, Benguerir et Midelt: moins d’un millimètre.
MA