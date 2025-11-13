Le phénomène Coco Makmak fait son “Big Time” au Maroc



Produit par Tendansia, cet événement s’annonce comme le rendez-vous incontournable de l’humour de cette fin d’année, avec deux dates exceptionnelles : le 10 décembre à Rabat et le 11 décembre à Casablanca. Fort d’une tournée internationale qui a déjà triomphé à guichets fermés, ce spectacle s’impose comme une proposition scénique unique, alliant avec brio humour engagé et introspection culturelle aiguisée.

UN REGARD MODERNE SUR LA DOUBLE CULTURE

D’une durée d’1h15, « Big Time » est un one-woman show où Coco Makmak explore les paradoxes de la culture arabe, les contrastes avec la société française et les mille nuances qui composent la vie entre deux mondes. Navigant avec aisance entre confidences intimes, caricatures assumées et satire sociale mordante, l’artiste dissèque les nuances souvent complexes entre tradition et modernité. Son approche, à la fois universelle et profondément ancrée dans le réel, adopte un ton bilingue, moderne et accessible. C’est une exploration rare et assumée de la double culture, qui parvient à provoquer le rire autant qu’à susciter la réflexion.

UNE ARTISTE QUI PARLE VRAI

Comédienne et créatrice de contenu suivie par plus de 486 900 abonnés, Coco Makmak s’est imposée comme une observatrice lucide et drôle de notre époque. Ses personnages hauts en couleur, ses situations absurdes et son ironie désarmante font d’elle une voix incontournable de l’humour francophone. Sa force ? Transformer la complexité des origines multiples en un langage universel : celui du rire.

Venez découvrir ce phénomène scénique qui redéfinit les contours de l’humour interculturel, un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui aiment rire, réfléchir et se reconnaître dans le miroir de la dérision !

S.L