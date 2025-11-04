Maroc

Météo au Maroc: temps chaud et rafales de vent ce mardi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)4 novembre 2025 - 09:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mardi 04 novembre 2025:

– Formations brumeuses, par endroits, sur les côtes nord et sud, la méditerranée et le Nord de l’Oriental, la matinée et la nuit.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.

– Température minimale de l’ordre de 04/11 °C sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 19/26 °C sur le Sud des provinces sahariennes et de 12/18 °C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur le Saïss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines Nord et Centres, le Souss, le Nord-Ouest des provinces sahariennes et l’Oriental, et en légère baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Detroit et le long du littoral atlantique.

S.L


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Visa Schengen : ce qui va bientôt changer, les Marocains concernés
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)4 novembre 2025 - 09:00


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page