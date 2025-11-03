Météo au Maroc: rafales de vent et temps nuageux ce lundi

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour lundi 03 novembre 2025:

– Nuages bas avec formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques nord, le Nord-Ouest des provinces sahariennes, la Méditerranée et l’Oriental la matinée et la nuit.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud et les côtes Centre avec chasse-Poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 04/11°c sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 19/25°c sur le Sud des provinces sahariennes et de 12/18°c partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et les plaines Nord et Centre, et en légère baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Detroit, agitée entre Mehdia et Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L