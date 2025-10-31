Maroc-Japon : Zidane invite le patronat japonais à organiser une mission économique au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, a invité, jeudi à Tokyo, la principale organisation patronale japonaise, le Keidanren, à organiser une mission économique au Maroc afin de découvrir sur le terrain le potentiel industriel et les nombreuses opportunités d’investissement qu’offre le Royaume.

Lors de cette rencontre de haut niveau, tenue en présence de l’ambassade du Maroc au Japon, Zidane a également appelé à un rapprochement accru entre le patronat japonais et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), en vue d’établir un partenariat durable entre les secteurs privés des deux pays, a indiqué le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques dans un communiqué.

Le ministre a rappelé, à cette occasion, que l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) demeure pleinement mobilisée pour accompagner les entreprises japonaises désireuses de s’implanter au Maroc.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la dynamique de diversification des partenariats économiques internationaux du Maroc, conformément à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui fait du Royaume une plateforme régionale compétitive, durable et ouverte sur le monde, a souligné le ministère.

La rencontre s’est tenue en marge d’un roadshow économique coorganisé par TMSA, Sumitomo Corporation, JETRO, l’AMDIE, ainsi que les banques partenaires MUFG Bank et Mizuho Bank, illustrant la volonté commune d’approfondir la coopération économique entre le Maroc et le Japon.

Avec près de 75 entreprises japonaises implantées au Maroc et quelque 66.000 emplois créés, le Japon s’impose comme l’un des partenaires économiques les plus engagés du Royaume, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée tels que l’automobile, l’aéronautique, l’électronique et l’énergie.

Le Keidanren, qui regroupe plus de 1.500 grandes entreprises et 106 associations industrielles, constitue un acteur clé du paysage économique japonais et un partenaire stratégique pour le développement des relations économiques bilatérales.