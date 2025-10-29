Aéroports du Maroc : un investissement de 38 milliards de dirhams d’ici 2030

Le rapport sur les établissements et entreprises publics, annexé au projet de loi de finances pour l’année prochaine, prévoit que l’Office national des aéroports (ONDA) réalisera un chiffre d’affaires dépassant 6,4 milliards de dirhams en 2026, atteindra 6,9 milliards en 2027, puis 7,5 milliards en 2028.

Les investissements programmés sont estimés à 6,2 milliards de dirhams en 2026, 7,4 milliards en 2027 et environ 8,4 milliards en 2028.

Selon la même source, le programme d’investissement prévu pour la période 2025-2030 s’élève à 38 milliards de dirhams, dans le cadre d’un accord signé en juillet 2025 entre l’État et l’ONDA. Sur ce montant, 25 milliards de dirhams seront consacrés au renforcement de la capacité d’accueil des aéroports, tandis que 13 milliards seront dédiés à la maintenance, à la modernisation et à l’acquisition du foncier.

Pour la période 2026-2028, les investissements prévus atteindront près de 22 milliards de dirhams, destinés notamment à la construction de nouveaux terminaux aux aéroports Mohammed V de Casablanca et Ibn Battouta de Tanger, ainsi qu’à la rénovation et à l’extension des aéroports Marrakech-Menara, Agadir-Al Massira et Fès-Saïss.

Au 30 juin 2025, l’ONDA a enregistré un chiffre d’affaires de 2,78 milliards de dirhams, en hausse de 11 % par rapport à la même période de 2024, avec un résultat net de 486 millions de dirhams, en baisse de 11 %. Les dépenses d’investissement ont, quant à elles, atteint 767 millions de dirhams, soit une hausse de 49 %.

Pour la clôture de l’exercice 2025, il est prévu un chiffre d’affaires de 6,06 milliards de dirhams, en progression de 13 % par rapport à 2024, un résultat net de 975 millions de dirhams, et un volume d’investissements supérieur à 4 milliards de dirhams.

Concernant la dette, elle devrait augmenter de 21 % pour atteindre 7,9 milliards de dirhams sur la même période.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie « Aéroports 2030 », visant à moderniser et à étendre les principales infrastructures aéroportuaires, à améliorer l’expérience des passagers et à engager une transformation profonde de l’institution, l’ONDA a lancé un plan stratégique prévoyant notamment de porter la capacité de l’aéroport Mohammed V de Casablanca de 14 à 35 millions de passagers d’ici 2029, d’étendre et moderniser les aéroports de Marrakech, Agadir, Tanger et Fès, d’intégrer des solutions technologiques facilitant le parcours des voyageurs, ainsi qu’une réforme institutionnelle transformant l’Office en société anonyme, afin de renforcer sa gouvernance et son efficacité opérationnelle.