Météo Maroc : temps nuageux ce mardi 28 octobre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 28 octobre 2025.

– Temps passagèrement nuageux avec quelques ondées éparses par endroits sur le Nord-Ouest du pays, le Rif et les plaines atlantiques Nord.

– Nuages bas matinaux et nocturnes sur les côtes avec formations brumeuses par endroits.

– Temps relativement chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud des provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

– Températures minimales de l’ordre de 05/11°C sur l’Atlas et le Rif, de 19/25°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 12/18°C partout ailleurs.

– Température du jour en baisse sur Doukkala, Abda, l’Ouest de la méditerranée et les côtes Sud et en légère hausse à stable partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.