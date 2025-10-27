L’ONMT et le CNT unissent leurs forces pour séduire le voyageur américain

L’Office National Marocain du Tourisme et la Confédération Nationale du Tourisme ont organisé un workshop sous le thème « Morocco & The American Traveler : Strategy in Action », destiné aux opérateurs touristiques. Cette initiative vise à préparer les professionnels marocains à mieux cerner les spécificités d’un marché américain à fort potentiel, à adapter leur offre et à structurer une montée en puissance opérationnelle.

Grâce aux nouvelles connectivités aériennes directe avec les États-Unis, l’attractivité du Maroc pour les Américains s’en trouve accrue, ouvrant de nouvelles opportunités pour les opérateurs marocains. C’est dans ce contexte que l’ONMT et la CNT ont réuni, ce lundi 27 octobre 2025, plus de 100 opérateurs pour un workshop inédit.

Intitulé « Morocco & The American Traveler : Strategy in Action », cette rencontre vise à sensibiliser les opérateurs marocains sur les enjeux du marché américain, à assurer leur montée en compétence pour saisir ce marché stratégique ainsi qu’à prévoir l’adaptation de l’offre touristique marocaine aux attentes du voyageur américain sensibles à la valeur perçue, aux expériences immersives et à la durabilité.

Le marché américain représente un enjeu stratégique majeur pour le tourisme marocain. Plus de 400.000 visiteurs américains ont déjà choisi le Maroc en 2024. L’ONMT s’est fixé pour objectif d’atteindre 1 million de touristes américains par an à moyen terme.

L’ouverture de la ligne directe Atlanta–Marrakech, ce 26 octobre vient compléter un dispositif aérien déjà en expansion : Outre les vols de Royal Air Maroc depuis Casablanca vers New York, Washington et Miami, le Maroc dispose désormais de trois hubs nord-américains connectés directement à Marrakech : Montréal avec la compagnie Air Transat et New York opéré par United Airlines, renforçant ainsi l’accessibilité de la destination pour le voyageur américain.

Pour Achraf Fayda, Directeur général de l’ONMT, « Cette concertation est cruciale, car elle nous permet de bâtir une stratégie ancrée dans les réalités du terrain, tout en projetant le Maroc vers de nouvelles ambitions, en anticipant les attentes des voyageurs d’outre-Atlantique et en stimulant la demande pour accroître nos parts de marché. »

Hamid Bentahar, Président de la CNT, ajoute : « Notre ambition à la CNT est d’Oser Ensemble, oser la diversification responsable, l’excellence de l’hospitalité, l’innovation et la durabilité, c’est choisir l’audace du long courrier pour aller plus loin chercher plus de croissance et plus de compétitivité. Oser Ensemble, C’est investir dans l’hospitalité, le savoir, l’innovation, la formation continue pour bâtir ensemble une compétitivité durable. »

Par ce workshop, l’ONMT et la CNT confirment leur engagement dans une stratégie offensive tournée vers l’acquisition de marchés émetteurs à forte valeur ajoutée. Une démarche qui place le Maroc en phase ascendante avec ses ambitions internationales.