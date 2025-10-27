Météo Maroc: pluies et rafales de vent ce lundi

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 27 octobre 2025:

– Temps passagèrement nuageux avec quelques gouttes de pluies sur le Rif et la Méditerranée.

– Nuages bas matinaux et nocturnes sur les plaines Nord et Centre avec formations brumeuses par endroits.

– Temps relativement chaud sur le Sud-Est et le Sud des provinces sahariennes.

– Rafales de vent localement assez fortes sur le Sud de l’Oriental et le Sud des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 05/11°C sur l’Atlas et le Rif, de 19/25°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 12/18°C partout ailleurs.

– Température du jour en baisse sur le Sud de l’Oriental et le Sud-Est et en légère hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

S.L