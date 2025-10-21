Fès accueille la 7ᵉ édition de la FIFCO World Corporate Champions Cup

Smart Sport Consulting, en partenariat avec la Fédération Internationale du Football Corporatif (FIFCO), a tenu ce lundi à l’hôtel ONOMO Casablanca City Center la conférence de presse officielle de la 7ᵉ édition de la FIFCO World Corporate Champions Cup, en présence de nombreux représentants des médias, partenaires institutionnels et acteurs du sport d’entreprise.

Cet événement marque le lancement officiel de la compétition mondiale, qui se déroulera à Fès du 23 au 26 octobre 2025 au Complexe Sportif Maracana, une infrastructure moderne répondant aux standards de la FIFA.

Une fédération mondiale au service du sport en entreprise

Lors de son intervention, M. Albert Zbily, Président de la Fédération Internationale du Football Corporatif (FIFCO), a présenté l’organisation qu’il dirige, aujourd’hui implantée dans plus de 64 pays répartis sur six confédérations continentales.

Il a rappelé la mission de la FIFCO : promouvoir la pratique du football en entreprise comme vecteur de cohésion, de bien-être et de performance au sein des organisations.

La fédération fédère aussi bien 31 % de petites entreprises, 37 % de moyennes entreprises et 32 % de grandes structures, reflétant la diversité du monde corporatif à l’échelle mondiale.

Une compétition mondiale historique à Fès

Après Montréal (2018), Monaco (2019), Dubaï (2021, 2022), Abou Dhabi (2023) et la Crète (2024), la FIFCO World Corporate Champions Cup pose ses valises pour la première fois sur le continent africain.

Cette édition 2025 à Fès illustre la confiance renouvelée de la FIFCO envers le Maroc, reconnu pour son hospitalité et sa capacité à accueillir des événements internationaux d’envergure.

« Organiser cette 7ᵉ édition au Maroc est une reconnaissance du dynamisme de son écosystème sportif et entrepreneurial », a déclaré M. Zbily.

Des entreprises du monde entier réunies

Plus de 20 entreprises internationales représenteront leurs pays lors de cette édition 2025, offrant un véritable tour du monde du football d’entreprise :

🇲🇦 Maroc – Ventec, Ansamble, ECWP

🇺🇸 États-Unis – Mastercard

🇧🇷 Brésil – Super SIM

🇴🇲 Oman – Asyad & Legends

🇳🇬 Nigéria – Corporate Soccer Nigeria

🇨🇭 Suisse – Vitol

🏴 Écosse – Credit Spring

🇮🇳 Inde – Inflex

🇲🇱 Mali – SAER Group

🇮🇪 Irlande – Synergy Recruitment

🇬🇦 Gabon – Eramet Comilog

🏴 Pays de Galles – PayPal

🏴 Angleterre – Elite Group

🇹🇳 Tunisie – Corporate Soccer Tunisia

🇸🇦 Arabie Saoudite – Assist Football School

🇨🇦 Canada – Corporate Soccer Canada

🇫🇷 France – Fabbro Paris

🇨🇻 Cap-Vert – Police Nationale

Un fort impact socio-économique pour la région Fès-Meknès

Otmane Benhlima, Président du Comité d’Organisation Local, a souligné les retombées positives attendues pour la région Fès-Meknès, tant sur le plan économique que touristique :

Plus de 1 500 nuitées réservées pour les délégations participantes

4 agences de transport mobilisées pour la logistique et les transferts

Environ 3 000 repas servis sur la durée de l’événement

40 membres du staff local impliqués dans l’organisation

Circuits touristiques et visites culturelles conçus pour les délégations étrangères

Mobilisation des acteurs locaux : hébergeurs, restaurateurs, artisans et institutions

Rencontres B2B entre entreprises marocaines et internationales

Forte visibilité médiatique et rayonnement international de la ville de Fès

Cet événement contribuera à positionner Fès et le Maroc comme destinations de référence pour le sport d’entreprise et le tourisme.

À propos de la FIFCO

La Fédération Internationale du Football Corporatif (FIFCO) est l’instance mondiale du football d’entreprise. Elle regroupe plus de 64 fédérations nationales à travers six continents, œuvrant pour le développement du sport au sein des organisations et la promotion du bien-être par la pratique sportive.

À propos de Smart Sport Consulting

Smart Sport Consulting est une agence spécialisée dans la conception, la gestion et la communication d’événements sportifs. Elle accompagne les entreprises et institutions dans la mise en place de projets à impact social, économique et environnemental positif.