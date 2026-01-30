Fortes pluies : Ksar El Kébir frappée par une crue sans précédent (VIDEO)

Ksar El Kébir, dans la province de Larache, a été confrontée à une situation critique après une montée des eaux sans précédent de l’Oued Loukkos, provoquée par de fortes précipitations continues.

Face à la dégradation rapide de la situation, les autorités ont déclenché l’alerte maximale dès le 28 janvier 2026. Les pluies intenses se sont poursuivies jusqu’à la nuit du 29 janvier, accentuant le risque d’inondations dans plusieurs quartiers de la ville.

Selon les autorités locales, des centaines de familles ont été évacuées, principalement dans les zones basses. Plusieurs quartiers résidentiels ont été submergés, avec des niveaux d’eau atteignant jusqu’à un mètre à l’intérieur de certaines habitations, entraînant d’importants dégâts matériels.

Un dispositif d’urgence a été déployé sous la coordination de la commission provinciale de veille, présidée par le gouverneur de Larache. Sur Hautes Instructions Royales, les Forces Armées Royales (FAR) sont intervenues en appui aux opérations d’évacuation et de sécurisation, aux côtés de la Protection civile et de la Société régionale multiservices.

Par mesure de prévention, l’alimentation électrique a été interrompue dans plusieurs quartiers exposés, afin d’éviter tout risque d’électrocution. Un hôpital de proximité situé dans une zone à risque a également été évacué en urgence, et le personnel médical redéployé vers des structures sécurisées.

Face à l’urgence, le ministre de l’Intérieur a tenu, vendredi, une réunion de coordination afin d’assurer un suivi quotidien de la situation et d’harmoniser l’action des différents services concernés.

Les quartiers riverains de l’Oued Loukkos, notamment Sidi Redouane, figurent parmi les zones les plus touchées. Cette crue exceptionnelle s’explique par des précipitations cumulées dépassant les 600 millimètres depuis septembre, un niveau largement supérieur aux normales saisonnières, ayant saturé les sols et les infrastructures hydrauliques.

La situation demeure sous étroite surveillance. Les autorités appellent la population à la vigilance et au strict respect des consignes de sécurité, tandis que les opérations d’assistance et d’évaluation des dégâts se poursuivent.