Caisse Nationale de Sécurité Sociale : au cœur de la généralisation de la protection sociale et de la transformation numérique

Pilier central du chantier royal de généralisation de la protection sociale, la CNSS incarne la nouvelle ambition du Maroc pour un accès universel et équitable à la santé. En alliant couverture médicale étendue et services digitalisés, l’institution redéfinit les contours d’une administration moderne, proche du citoyen et ancrée dans la stratégie Maroc Digital 2030.

Depuis le lancement du chantier royal de généralisation de la protection sociale en 2021, le Maroc s’est engagé dans une refonte majeure de son système de solidarité nationale. Ce projet historique ne vise pas seulement à élargir l’accès à la santé, mais à inscrire durablement la couverture médicale dans les droits fondamentaux des citoyens. Dans cette transformation ambitieuse, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) joue un rôle central.

Une couverture universelle, socle d’un nouveau modèle social

Acteur historique de la protection sociale des salariés du secteur privé, la CNSS a vu sa mission s’élargir pour englober aujourd’hui l’ensemble des catégories sociales. Cette évolution traduit une volonté politique forte : faire de la santé un droit universel, accessible à tous, sans distinction de statut. Pour cela, la CNSS a mis en place une architecture de couverture adaptée aux différentes réalités de la population marocaine.

Les travailleurs salariés du secteur privé continuent d’être couverts par le régime classique, tandis que les non-salariés, qu’ils soient commerçants, artisans, agriculteurs ou professionnels libéraux, bénéficient désormais d’un régime AMO dédié, avec des cotisations adaptées à leur secteur d’activité.

À côté de ces catégories, les personnes sans activité professionnelle, mais capables de cotiser, peuvent s’affilier au régime AMO Achamil. Et pour les plus vulnérables, un programme social a été déployé. Il s’agit du régime AMO Tadamon, entièrement financé par l’État.

Au total, ce sont plus de 24 millions de Marocains qui ont pu accéder, souvent pour la première fois, à des prestations de santé couvrant les consultations, les examens, les soins, les interventions chirurgicales et le remboursement des médicaments. Cette couverture complète change le quotidien de nombreuses familles, tout en renforçant la résilience du système sanitaire national.

La transformation numérique au service de la proximité

Mais cette révolution sociale ne pourrait fonctionner sans une autre transformation, tout aussi déterminante, celle du numérique. Consciente que l’égalité d’accès passe aussi par la simplification des démarches, la CNSS a profondément modernisé ses services. Le digital est devenu un levier essentiel pour rapprocher l’administration du citoyen.

Grâce à un portail institutionnel réactif et à des applications mobiles conçues pour tous les profils, les assurés et affiliés peuvent désormais accomplir l’ensemble de leurs démarches à distance. Affiliation, déclaration de revenus, suivi des remboursements, téléchargement d’attestations ou consultation de leur situation se font en quelques clics, en toute sécurité.

Cette dématérialisation renforce la transparence, réduit les déplacements et permet une gestion plus fluide et plus rapide des dossiers. Elle est particulièrement bénéfique pour les citoyens vivant dans des zones reculées ou ayant des difficultés à se déplacer.

La digitalisation ne concerne pas uniquement les individus. Les entreprises, les travailleurs indépendants et les professionnels de santé bénéficient eux aussi d’une interface personnalisée, leur permettant une gestion optimale de leurs obligations sociales et des demandes de soins des patients. Ce saut technologique positionne la CNSS comme un acteur pleinement inscrit dans la stratégie digitale du Royaume.

Une gouvernance moderne tournée vers le citoyen

Derrière cette modernisation, c’est toute une culture de service public qui évolue. La CNSS adopte une gouvernance tournée vers l’usager, fondée sur la transparence, l’accessibilité et la performance. Elle incarne une administration agile, capable d’allier rigueur de gestion et proximité humaine.

Au-delà de l’urgence sociale, ce projet s’inscrit dans une logique durable. Garantir une couverture médicale à l’ensemble des citoyens, c’est investir dans le capital humain, protéger les parcours de vie et construire une société plus équitable.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO