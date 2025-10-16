Trésorerie générale du Royaume : les finances publiques à l’heure de la dématérialisation

La Trésorerie générale du Royaume (TGR) multiplie les initiatives pour digitaliser la relation entre l’administration et les usagers. Du paiement en ligne des taxes locales à la dématérialisation du quitus fiscal, l’institution a pris le chemin de la modernisation de ses services.

Dans le paysage des finances publiques marocaines, la Trésorerie générale du Royaume (TGR) occupe une place stratégique. Pilier de l’exécution budgétaire de l’État et des collectivités territoriales, elle gère les recettes, les dépenses, la trésorerie, les salaires des fonctionnaires et les comptes publics.

Mais au-delà de ses missions traditionnelles, la TGR s’engage depuis quelques années dans un virage numérique structurant. À l’intersection du citoyen, de l’entreprise et de l’administration, la TGR déploie une série de services en ligne visant à rapprocher l’usager de ses obligations administratives et fiscales.

Une fiscalité locale désormais accessible en ligne

Le portail eServices TGR (eservices.tgr.gov.ma) constitue le cœur de ce dispositif. Il propose à chaque adhérent un tableau de bord personnalisé, permettant de consulter sa situation financière et administrative, de suivre ses paiements, télécharger ses justificatifs ou attestations, et de gérer ses déclarations fiscales locales. Un tutoriel dédié guide les utilisateurs dans la validation de leur compte via la CNIE.

Dans le même esprit, la TGR a mis en service une plateforme de paiement en ligne dédiée aux taxes locales (taxe d’habitation, taxe professionnelle, services communaux, etc.). Initialement testée jusqu’à fin mars 2023, puis généralisée en avril, cette innovation s’inscrit dans le cadre des lois 47-06 et 07-20, en facilitant la télédéclaration et le règlement des impôts sans déplacement physique. Un guide de paiement TGR, élaboré avec le Centre monétique interbancaire (CMI), accompagne pas à pas le contribuable : saisie de l’avis d’imposition, validation du montant, paiement sécurisé en ligne.

Ce service s’applique à une large palette de taxes, allant des taxes sur les terrains non bâtis aux taxes portuaires, en passant par celles sur les eaux minérales. Dans le secteur immobilier, la TGR a également renforcé la digitalisation du quitus fiscal, un document incontournable pour toute transaction. Son obtention, longtemps perçue comme un frein à la fluidité des ventes, est désormais facilitée par des procédures en ligne.

Toutefois, des lenteurs subsistent dans certaines régions, notamment périurbaines, où l’intégration des systèmes numériques aux services physiques reste incomplète. Autre outil de modernisation, l’application mobile TGR Mobile, destinée aux contribuables, fournisseurs, fonctionnaires ou clients de la «banque TGR». Elle permet de consulter sa situation fiscale, d’effectuer des paiements, de suivre ses opérations et de déposer des réclamations — le tout avec les mêmes identifiants que ceux du portail en ligne.

Un écosystème numérique à consolider pour plus d’efficacité

Ces transformations s’inscrivent dans une volonté plus large d’aligner la TGR sur les standards de performance d’une administration numérique. La circulaire conjointe du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’Économie, publiée le 28 décembre 2022, officialise l’usage du portail eservices.tgr.gov.ma comme canal principal pour la gestion des taxes locales, posant ainsi les fondations d’un nouveau rapport entre le citoyen et la sphère fiscale. Mais la transition n’est pas exempte de défis.

Les délais de traitement, en particulier pour les quitus, restent une source de frustration pour les opérateurs économiques. Les professionnels — notaires, adouls — signalent encore des blocages dans l’obtention rapide de documents, en raison de la coordination imparfaite entre le numérique et l’organisation territoriale de la TGR.

Pour consolider son virage digital, la Trésorerie devra renforcer l’interopérabilité de ses systèmes avec ceux de la DGI, des collectivités locales, du cadastre, et simplifier davantage l’interface pour les contribuables les moins familiarisés avec les outils numériques. Car derrière la digitalisation, c’est bien la relation de confiance entre l’administration et le citoyen qui se joue.

La révolution numérique des taxes locales

Dans cette dynamique de modernisation, l’un des chantiers les plus emblématiques de la TGR reste sans doute la dématérialisation des taxes locales. Grâce au portail eservices.tgr.gov.ma, les contribuables accèdent à un guichet unique en ligne, leur permettant de télédéclarer et télépayer des impôts autrefois liés à des démarches chronophages et incertaines.

La plateforme couvre un large éventail de prélèvements : taxe professionnelle (TP), taxe d’habitation (TH), taxe sur les services communaux, taxe sur les terrains non bâtis, et taxes liées aux carrières. Cette initiative s’appuie sur une circulaire conjointe des ministères de l’Intérieur et de l’Économie, entrée en vigueur fin décembre 2022, rendant obligatoire le recours au numérique pour certaines catégories de contribuables.

Outre la rapidité et la transparence, le système assure une traçabilité complète des opérations, élimine les files d’attente, et réduit considérablement les litiges. Un guide de paiement, conçu avec le CMI, accompagne les utilisateurs à chaque étape : saisie des références, validation, choix du mode de règlement sécurisé. Une avancée significative pour faire de la fiscalité locale un levier de proximité et de confiance.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO