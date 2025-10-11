Deux Marocains à la conquête du sommet de l’Antarctique

Deux athlètes marocains hors du commun, Adil Taibi et El Mehdi Amezzane, s’apprêtent à relever l’un des défis les plus redoutables de la planète : gravir le mont Vinson, point culminant du continent antarctique.

Cette expédition, prévue pour le 3 décembre 2025 et d’une durée de trois semaines, s’inscrit dans le cadre de leur projet « À l’assaut des glaciers ». Elle portera un symbole fort : hisser le drapeau du Maroc au bout du monde, là où très peu d’hommes ont jamais posé le pied.

Un défi physique et humain hors normes

L’ascension du mont Vinson est l’une des plus techniques et exigeantes du globe. Les températures peuvent atteindre -40 °C, les vents dépasser les 100 km/h, et chaque mouvement s’effectue dans un environnement polaire isolé où le moindre faux pas peut être fatal.

Depuis plus d’un an, les deux alpinistes se préparent avec rigueur : entraînement quotidien en endurance et en résistance au froid, ascensions répétées dans le Haut Atlas pour s’habituer à l’altitude, stages d’acclimatation en haute montagne, et travail mental pour gérer la fatigue, la peur et l’isolement. Leur objectif : se mesurer aux limites physiques et psychologiques de l’être humain.

« Le mont Vinson n’est pas seulement une montagne, c’est une frontière entre la peur et la foi. Là-bas, il n’y a plus de bruit, plus de public, seulement la vérité de ce que tu es. »

— Adil Taibi

Une aventure dédiée à la jeunesse marocaine

Ce projet dépasse la simple performance sportive : c’est un message de fierté et de dépassement adressé à la jeunesse marocaine. Animés par la passion, la rigueur et l’amour du pays, Adil et Mehdi veulent prouver que les Marocains peuvent conquérir les plus hauts sommets du monde — au sens propre comme au figuré.

« Nous voulons dédier cette ascension à la jeunesse du Maroc — à cette génération qui rêve, qui lutte et qui prouve chaque jour que rien n’est impossible. »

— El Mehdi Amezzane

Un projet ambitieux aux coûts élevés

Le coût global de l’expédition s’élève à 135 000 dollars américains. Il couvre la préparation et la réalisation de ce défi hors normes : frais de participation, transport aérien, logistique sur place, assurances, alimentation et équipements techniques. Chaque élément est essentiel, car en Antarctique, la rigueur et la sécurité ne laissent aucune place à l’improvisation.

Une campagne de solidarité nationale

Conscients que cet exploit dépasse leur propre aventure, Adil Taibi et El Mehdi Amezzane ont souhaité associer tous les Marocains à cette ascension symbolique.

Depuis quelques jours, une campagne a été lancée sur la plateforme de financement participatif kiwicollecte.ma pour permettre à chacun de soutenir cette expédition exceptionnelle.

« Nous inscrirons le nom de chaque contributeur sur le drapeau du Maroc que nous hisserons ensemble au sommet du mont Vinson, en Antarctique. »

— Adil Taibi & El Mehdi Amezzane

Deux athlètes marocains d’exception

Adil Taibi, ingénieur originaire de Larache, est reconnu comme le premier Marocain à avoir gravi le Denali (Alaska), sommet le plus élevé d’Amérique du Nord, selon le registre du National Park Service américain. Il a également conquis l’Everest, le K2, l’Aconcagua, l’Elbrouz, et s’apprête à devenir le premier Marocain à gravir les sept sommets les plus hauts du monde — un exploit rarissime dans l’histoire de l’alpinisme.

El Mehdi Amezzane, surnommé « l’Ambassadeur des Sommets », est un alpiniste passionné et cadre à la Banque Populaire de Rabat-Kénitra. Il a gravi l’Everest, l’Elbrouz, l’Aconcagua, le Kilimandjaro, et compte plus de 170 ascensions au Maroc, dont plus de 30 fois le Toubkal. Ses expéditions, marquées par une approche méthodique et une endurance exceptionnelle, font de lui une figure respectée de l’alpinisme marocain.

À travers « À l’assaut des glaciers », Adil et Mehdi veulent écrire une page d’histoire du sport marocain, mais surtout incarner un message universel : celui du courage, du dépassement de soi et de la lumière qu’apporte l’effort sincère.

« Nous voulons que cette ascension inspire. Qu’elle prouve que les rêves ne sont pas réservés à quelques-uns, mais à tous ceux qui croient profondément en leur pays et en eux-mêmes. »

— Adil Taibi & El Mehdi Amezzane